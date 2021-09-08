«التعليم العالى»: الدولة «مصممة» على دوران عجلة الإنتاج وعودة الدراسة لطبيعتها

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة لديها تصميم قوى على دوران عجلة الإنتاج، وعودة العام الدراسى لطبيعته، قائلًا إن الدولة فى الفترة الأخيرة حدثت بها انفراجة كبيرة فيما يخص توفير عدد كافٍ من اللقاحات.

وقال عبدالغفار إن المواطن تقع عليه مسئولية بالالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، مضيفًا: "سواء المواطن العادى أو عضو هيئة التدريس أو الطالب".

وشدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى تامر أمين، على أهمية الوعى لدى المصريين، مؤكدًا أنه هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى وجه بتطعيم كافة العاملين سواء فى التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى، وكذلك طلاب المرحلة الجامعية، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات للعاملين بالجامعات قبل بدء العام.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل بشكل يومى منذ عامين على وجود حل لأزمة كورونا، مضيفًا: "منذ فبراير ٢٠٢٠ وقت ظهور الحالات في مصر ونحن نعمل بشكل مؤسسى من خلال لجنة الأزمة المصغرة والتى بها القطاع الطبي، ثم لجنة الأزمة الموسعة والتى بها قطاعات الدولة المختلفة"، مشيرًا إلى أنه كان يجرى اجتماعات شبه يومية كل يومين أو ثلاثة فى أيام ذروة الفيروس خلال الموجات الأولى والثانية والثالثة لمواجهة الأزمة، قائلًا "مستمرون فى عقد الاجتماعات إلى الآن وذلك للسيطرة على الموقف الوبائي من خلال مستشفيات وزارة الصحة أولًا، والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، ومستشفيات الدفاع المدنى، والمستشفيات الخاصة وخلف الجميع مستشفيات قطاع القوات المسلحة بإمكانياتها الضخمة وهذا هو ما جعلنا نسيطر على الوضع الوبائى خلال عام ونصف العام منذ بداية الجائحة وذلك نتاج منظومة وملحمة كبيرة وتنسيق حدث بين القطاعات المختلفة".

وأضاف عبدالغفار أن التطعيم ضد وباء فيروس كورونا تم التنسيق جيدًا له، حيث قامت الوزارة بعمل حصر بأعداد العاملين بمنظومة التعليم العالي وتم إبلاغ وزارة الصحة بهم والتى جهزت كميات وفيرة ومتكاملة من اللقاح ثم تسليم الجامعات فى كل محافظات مصر وقامت وزارة الصحة متمثلة في الوزيرة هالة زايد بمتابعة يومية لعملية التطعيم، كما تمت المتابعة من وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات، وتواجدنا اليوم في مركزين للتطعيم داخل جامعة القاهرة من أصل ١٧ مركزًا متوافر فيها كافة الإمكانيات بالكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى وفي توثيق وتسجيل عمليات التطعيم والتى من شأنها تغيير نظرة العالم للإجراءات الصحية والوقائية التى تقوم بها مصر ويثبت أنها تستطيع توفير التطعيم لقطاع عريض من المجتمع فى وقت قياسى، مما ينعكس على موافقة دول العالم لفتح الأجواء لمصر".

وأكد وزير التعليم العالى أنه قبل بداية العام الدراسى سوف يقوم بجولات لمراكز تطعيم أخرى ليطمئن على سير الإجراءات بشكل سليم، مشددًا على أن عملية متابعة مراكز التطعيم تتم بشكل يومى من خلال تقارير تصل إلى الوزارة محدثة من كل محافظات مصر خاصة المحافظات النائية.



