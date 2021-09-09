انطلاق أولى ورش العمل التدريبية بمركز جيل المستقبل للثقافة والفنون

تحت عنوان "اكتشف موهبتك"، انطلقت اليوم فعاليات الورشة التدريبية الأولى التى ينظمها مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بمدينة سوهاج الجديدة بالتعاون مع مؤسسة "اسمعونا"، بمشاركة 16 من أطفال محافظة سوهاج من ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تنمية القدرات الحركية والذهنية لديهم.

يحاضر فى الورشة التدريبية الفنانة وفاء الحكيم لتدريب المشاركين على مهارات الفنون المختلفة فى التمثيل والمسرح والغناء، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 12 سبتمبر الجاري فى إطار تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع بين مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون ومؤسسة اسمعونا الذى يستهدف تنفيذ سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية المتخصصة لتدريب الأطفال لاسيما من ذوى الاحتياجات الخاصة على مختلف أنواع الفنون، وإقامة المسابقات لتشجيع الأطفال على تطوير مهاراتهم واكتشاف الموهوبين منهم.

شهد اليوم الأول من فعاليات الورشة التدريبية "اكتشف موهبتك" التعريف العام بين المشاركين، والتعرف على احتياجاتهم، وقياس معدل الذكاء لديهم، إضافة إلى عرض تقديمي حول ما سيتم تنفيذه من أنشطة وتدريب على مدار أيام التنفيذ، ويتضمن برنامج الورشة التدريب على مهارات التمثيل والغناء والرسم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا حفاظاً علي صحة وسلامة المشاركين.

ومن المقرر أن يقوم مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بتنفيذ 6 ورش عمل تدريبية على مدار الشهر الجاري بدأت بورشة عمل "اكتشف موهبتك"، يليها 4 ورش تدريبية تحت مسمي (تعليم الباليه، اكتشاف وإعداد الممثل، الغناء والموسيقي، الحكي والأداء، إحياء تراث المشغولات اليدوية)، بمشاركة مجموعة من الفنانين والمتخصصين فى مجالات ورش العمل.

يُذكر أنه قد تم تدشين مركز جيل بمدينة سوهاج الجديدة فى الأول من سبتمبر الجاري فى حفل كبير شهده أحمد حلمى الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسستي "الصفوة للتنمية المتكاملة" و"جيل المستقبل ومنشآتها التعليمية"، والفنان الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ومجموعة من رجال الأعمال، وذلك فى ضوء التأكيد على أهمية دور الثقافة والفنون فى الارتقاء بالمجتمعات، وتماشياً مع جهود الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030م"، ووفقاً للأهداف التى يسعي إليها مركز الثقافة والفنون لا سيما فيما يتعلق بتنمية صعيد مصر.