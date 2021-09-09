التحفظ على 10 أطنان أعلاف فى حملة بالمنيا

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، بقادة الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المدينة، وبالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك برئاسة طه الفلاح بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري والصحة وشرطة مباحث التموي، حملة مكبرة على الأسواق بقرى مركز المنيا على مدار اليوم لمكافحة الغش والتدليس في الأسواق، وخاصة ما يضر بالصحة العامة ويمنع حقوق جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وقال قياتي، إن الحملة أسفرت عن ضبط 10 أطنان أعلاف مجهولة المصدر والتحفظ على 2160 زجاجة أيضا مجهولة المصدر وتحريز 50 كيلو جرام لبن فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل معمل ألبان و34 كيلو جرام لحوم وفراخ وسناكس منتهية الصلاحية داخل سيارة نقل، قبل توزيعها وطرحها بالأسواق، وضبط 12 زجاجة مبيد زراعي منتهي الصلاحية ومجهولة المصدر وكمية من اللحوم المصنعة غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى التحفظ على 500 كيلو جرام سكر نقص أوزان وتحرير 17 محضر متنوع (بيئة، وعدم وجود شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف طه الفلاح، رئيس جاهز حماية المستهلك بالمنيا، إنه تم عمل المحاضر ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين في إطار عمل اللجنة المشكلة بناء على قرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنّ هذه الحملات تأتي تنفيذًا لخطة الوحدة المحلية الموضوعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق، مشيرا إلى أنه كلف نواب رئيس المركز والمدينة بدورية المتابعة والتواجد بالشارع وبين المواطنين على مدار الساعة وحل مشكلاتهم.

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا

حملات رقابية علي الأسواق بقيادة نائب رئيس مدينة المنيا