استخراج جثة من أسفل المنزل المنهار فى شبرا الخيمة

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.



فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونا أمنيا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة، وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.

فيما أكد مصدر مسئول داخل حي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، البحث عن ثلاثة أشخاص داخل المنزل المنهار بالمدينة، وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ من جهودها لاستخراجهم من تحت الأنقاض وحطام المنزل.

وانهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود انهيار منزل فى شبرا الخيمة بجوار مطافي شبرا.

قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بفصل الكهرباء والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني حول عقار شبرا الخيمة المنهار.

فيما كشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار كامل لمنزل مكون من أربع طوابق بشبرا الخيمة وجود 3 مواطنين تحت الأنقاض، وأفادت بعض روايات الأهالي عن أنه كان يوجد عدد من الأفراد داخل المنزل أثناء الانهيار فيما تجري الحماية المدنية عمليات البحث والتنقيب أسفل المنزل .