الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: بروتوكولات علاج كورونا المحدثة فعالة فى شفاء الحالات المتوسطة والشديدة

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أن البروتوكولات التي حدثتها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا فعالة في علاج الحالات الشديدة والمتوسطة.

وقال المصدر في تصريح، لـ"الدستور"، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل وزارة الصحة والسكان واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لمتابعة كل ما هو جديد في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا في كافة أنحاء العالم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد الذي يسهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا في نسخته الخامسة.

جاء ذلك خلال فعاليات الـ"ويبينار العلمي" الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومديرين مستشفيات الصدر والحميات والعزل ورؤساء أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتعريف الأطباء بالعقار الجديد وآلية استخدامة ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة المحدثة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى مشاركة جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل بالويبينار العلمي، عبر تقنية "الكول كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقديم الشرح النظري الوافي للأطباء والإجابة على جميع تساؤلاتهم حول بروتوكول العلاج وطرق التعامل مع المرضى خلال فعاليات الويبينار.

من جانبه أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، أن العقار يستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلوجراما.

ولفت "حسني" إلى أن العقار سريع المفعول ويتكون من جرعة واحدة، يتلقاها المريض داخل المستشفيات خلال أول 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن طريق محلول على مدار ساعة، مشيراً إلى أن المريض يمكن أن يتلقى لقاح فيروس كورونا بعد 90 يوما (3 أشهر) من تلقيه العقار.

وأكد "حسني" دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للجنة للتوصل إلى أحدث بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، مؤكداً على عمل اللجنة الدائم لاستحداث بروتوكولات العلاج والتوصل إلى أفضل العقاقر الطبية وأكثرها فعالية في علاج المرضى.

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

بتوجيهات رئاسية.. تفاصيل نقل مصرى من الإمارات للعلاج بالقاهرة

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

سيد عبدالحفيظ يهاجم الزمالك: يقدم لجمهوره كلام

استخراج جثة من أسفل المنزل المنهار فى شبرا الخيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة القدس تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدًا باعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية

شاهد عيان يروى.. ماذا حدث ليلة هروب أسرى فلسطينيين من «جلبوع»؟

مئات الفلسطينيين فى مسيرات التضامن مع الأسرى: الجيش الإسرائيلى يغلق الضفة