سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9-9-2021

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يحظى بمتابعة يومية؛ نظرا لاهتمام جميع الشركات المستوردة ورجال الأعمال والمستثمرين لمعرفة سعر الصرف يوميا لتحديد التعاملات المالية.





يبحث الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك من خلال المواقع والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم لأهمية متابعة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تصريف أعمالهم.

سعر صرف الدولار اليوم الخميس وفق التعاملات فى البنك المركزي

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك العامة والاستثمارية

يبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر حسب اليوم 15.63 جنيه للشراء بينما بلغ 15.73 جنيها للبيع



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع اليوم.

سعر صرف الدولار واليورو اليوم فى البنك التجارى الدولى CIB



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB سجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيها للبيع خلال تعاملات اليوم.

بينما سجل سعر اليورو 18.57 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي حسب أسعار اليوم.

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سعر صرف الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

يبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك عودة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك عودة 15.65 جنيه للشراء بيننا سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار واليورو اليوم فى البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل اليوم 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.