الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عودة التيار الكهربائى لمركز ومدينة ناصر ببنى سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أعلنت محافظة بني سويف، مساء الأربعاء، عودة التيار الكهربائي لمركز ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد  66 / 11 القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر والذي كان قد تسبب فى انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل.

يذكر أنه فور إخطار غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة كلف المحافظ بسرعة التواصل مع شركة كهرباء مصر الوسطى لاتخاذ اللازم مع متابعة تنفيذ أعمال الإصلاح عن طريق رئيس الوحدة المحلية.

وتم رفع درجة الاستعداد، بتواجد التنفيذيين المعنيين من منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء والوحدة المحلية وهندسة كهرباء ناصر والأطقم الفنية من شركة الكهرباء للمحطة؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل الذي تسبب في خروج 3 مغذيات من الخدمة مؤقتا، حيث تمكنت فرق الصيانة من إصلاح العطل وإعادة المغذيات إلى الخدمة والتي بدأت بإصلاح وإعادة تشغيل مغذي أشمنت ودنديل ثم باقى المغذيات تباعًا وإعادة الخدمة.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية على يوسف - الذي يتواجد بالموقع - بالتنسيق الدائم مع رؤساء القطاعات الخدمية للاستعداد الدائم  لتقديم الخدمات الحيوية بالشكل المناسب وتنفيذ الحلول البديلة، حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة لطبيعتها.

وشدد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة الموقف والتعامل مع أي تداعيات جديدة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وذلك من خلال التواصل المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات  بالمحافظة والغرف الفرعية بالوحدة المحلية والكهرباء والصحة وباقي القطاعات الحيوية.

وأكد المسؤولون خلال اتصال المحافظ بهم أن العطل المفاجئ ،ترتب عليه خروج 3 مغذيات رئيسية عن المركز ، وتم حالياً إعادة مغذى واحد منهم للخدمة "مغذي أشمنت ودنديل"، فيما يجرى حاليًا على قدم وساق إعادة باقي المغذيات للخدمة بعد الانتهاء من إصلاح العطل.

بني سويف صيانة شركة كهرباء مركز ناصر غرفة العمليات شركة كهرباء مصر الوسطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

انتشال جثة جديدة من أسفل عقار شبرا المنهار بالقليوبية

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

بتوجيهات رئاسية.. تفاصيل نقل مصرى من الإمارات للعلاج بالقاهرة

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

تعرف على عقوبات «تجاوز السرعة والزجاج المُلون» بقانون المرور الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

وسط اشتباكات ووقوع إصابات.. الاحتلال يعتقل ابن شقيقة أحد الأسرى الهاربين

جامعة القدس تنظم مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدًا باعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية