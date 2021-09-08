الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالعلمين

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب اليوم الأربعاء، 16 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مستشفى العلمين النموذجي وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية .

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: " مقبول جاد الرب حسين ٥٥ سنة مصاب باشتباه pc واشتباه نزيف داخلي بالمخ مع كسر بعظام الوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، حسين محمد محمود ٣٨ سنة مصاب باشتباه pc  واشتباه كسر بالفقرات العنقيه والضلوع وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد رمضان محمد ٢٧ سنة مصاب باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، صلاح مطاوع عبادي حامد ٥٤ سنة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنيه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمود عبدالفتاح احمد ١٧ سنة مصاب باشتباه pc  واشتباه كسر بالزراع الايسر وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم". 
 

كما أصيب في نفس الحادث: "احمد مخيمر نور الدين شحاته ٢١ سنة مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، اشرف محمود حسين ٣٢ سنة واشتباه pc واشتباه كسر بالتجويف العيني الايسر وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، كامل جمعه كامل ٢٠ سنة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالزراع الايمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم،  احمد شرقاوي عبدالرحيم ٢٧ سنة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنيه وعظام الحوض وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم،  عبدالعليم محمد ابراهيم ٢٠ سنة مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبدالله احمد حامد ٢٠ سنة مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عمر عبود عبدالموجود ١٧ سنة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنيه والقدم اليمني ونزيف من الانف وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، علي عثمان مدني ٢٢ سنة مصاب باشتباه pc واشتباه خلع بالكتف الايمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبده ثروت احمد حسين قنا ٤٣ سنة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بعظام الوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عمر صالح عثمان ٢٤ سنة مصاب باشتباه pc وجرح قطعي بالراس ١٠ سم بالراس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، زين ربيع محمد ٢٢ سنة مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم " .

وعلى الفور إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

مستشفى العلمين النموذجي حادث انقلاب سيارة إنقلاب سيارة ربع نقل اصاب ١٦ عامل العلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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