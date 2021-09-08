شاهد عيان يروى.. ماذا حدث ليلة هروب أسرى فلسطينيين من «جلبوع»؟

روى شاهد العيان الإسرائيلي، الذي أبلغ عن الستة أسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع بحفر نفق، فجر الإثنين الماضي، تفاصيل ما حدث حينها، وما دفعه لإبلاغ جهاز الشرطة.

أحداث ليلة هروب الأسرى الفلسطينيين

وقال «موتي»، مستوطن إسرائيلي، وهو أول من أبلغ الشرطة عن هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع، : "رأيتهم بالقرب من جدران السجن، وقاموا بالركض بسرعة".

وأضاف، في حواره مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنه لاحظ الشخصيات المشبوهة أثناء قيادته من منطقة «بيت شيعان» باتجاه العفولة، متابعًا: "أدركت أنه حدث غير عادي، ورأيت على اليسار فجأة بعض الشخصيات الذين انطلقوا بسرعة بعيدًا عن اتجاه السجن، وعندما رأوني أعبر الطريق حاولوا الاختباء خلف الأشجار، خاصةً أنني رأيتهم بالقرب من أسوار السجن".

وتابع: "ما أثار شكوكي بأنها حادثة غير عادية ليس فقط بسبب وجود المشتبه بهم بالقرب من السجن، ولكن لم يبدوا جيدًا بالنسبة لي، لقد ركضوا بسرعة على الطريق فأدركت أن هناك حادثة غير عادية".

وأوضح: "طبيعة سلوكهم ذكرتني بما نقول إنهم (نشطاء الحركات الفلسطينية)، وشعرت أنهم ليسوا أشخاصًا عاديين مروا للتو أو رأيتهم بالصدفة، والحقيقة كانوا ستة أشخاص لكنني تخوفت من أن أكون في حالة عدم اتزان".

وقال: "اعتقدت أنهم لن يصدقوني إذا أبلغت عن ستة أشخاص يركضون في الليل، واعتقدت وأنني أهذي، وذهبت إلى السينما، وقلت لنفسي إنه ربما يكونون عمالًا، ثم فعلت كل أنواع التدريبات الذهنية وأخبرت نفسي بأنه لا يمكن أن يكونوا عمالًا، ومن ثم أبلغت الشرطة عما رأيته ".

مكالمة إبلاغ الشرطة الإسرائيلية



ويضيف موتي أنه وصل إلى المكان بالصدفة في الوقت المناسب ليشهد الهروب: "لحسن الحظ قبل دقائق قليلة من توقفي لتناول المثلجات في بيت شيعان، أخرتهم لبضع دقائق ورأيتهم.. فإذا لم أبلغ على الفور، فمن يعلم متى سيختفون؟".

وكشفت «يديعوت» عن تفاصيل تسجيل مكالمة «موتي» لرقم الطوارئ في الشرطة «Hotline 100»، والتي تم توزيعها، وسُمع وهو يصف ثلاث شخصيات مشبوهة فقط، موضحًا أنه رأى المزيد من المشتبه بهم في ذلك الوقت، لكنه كان يخشى أن يبدو هذا الوصف غير دقيق للغاية.

وتفاعل جهاز الشرطة الإسرائيلية على الفور مع بلاغ سائق سيارة الأجرة، وسرعان ما أبلغت مصلحة السجون بالحادثة.



وأضاف موتي: "في الساعات الأولى بعد الهروب، لم يتضح الحادث، ولم أعلم به إلا عندما استيقظت في الصباح، ولم أدرك أهمية إبلاغي إلا عندما التقيت بالشرطة التي تحقق في القضية".

هروب 6 أسرى فلسطينيين من جلبوع

وتمكن ستة أسرى فلسطينيين، محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، من الهروب خارج سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد الحراسة، فجر الإثنين الماضي، بعدما حفروا نفقًا امتد لعشرات الأمتار.

وتواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الثالث على التوالي، عمليات البحث عن الستة أسرى الفلسطينيين، الذين هربوا من سجن جلبوع، فجر الإثنين الماضي، عبر حفرهم نفقًا من داخل الزنزانة.