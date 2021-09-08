الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير دولية تكشف تباين أداء الأسهم العالمية خلال أسبوع

الأسهم العالمية
الأسهم العالمية

كشفت تقارير دولية ارتفاع الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع، واكتسبت قوة دفع بسبب صعود أسهم قطاع التكنولوجيا حيث أدت البيانات السلبية الى زيادة الجدل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسحب الدعم. 

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.58% وسجل مستوى قياسيًا جديدًا يوم الخميس عند 4536.95 نقطة. مع ذلك انخفض المؤشر يوم الجمعة، نتيجة صدور تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية والتي جاءت أقل من المتوقع بفارق كبير،. 

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq للأسهم التكنولوجية الكبرى بنسبة 1.55%، مستفيدًا بشكل كبير من التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون يقوم بخفض الدعم المقدم للأسواق قريباً. ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index بنسبة 0.24%.

وأدت البيانات السلبية إلى انخفاض المؤشر، كما تعرض لضغوط إضافية من أسهم قطاعات الطاقة والمالية والصناعية ذات الأداء الضعيف. ارتفع مستوى التقلبات بشكل طفيف طبقاً لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق، الذي ارتفع، لكنه ظل أقل بكثير من متوسط ​​2021 البالغ  نقطة19.74، انخفض مؤشر STOXX 600 قليلاً بنسبة 0.09% خلال الأسبوع بعد التصريحات التي تميل الى تشديد السياسة النقدية من محافظي البنوك المركزية بالاتحاد الأوروبي، وكذلك على خلفية التوترات الناتجة عن البيانات السيئة الواردة بتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 3.40%، لكن الارتفاع كان أقل من الأسبوع السابق.

جاءت غالبية المكاسب الأسبوعية في الوقت الذي أدت فيه التقارير المتعلقة بالمشاريع العملاقة القادمة بمجال الطاقة المتجددة في الصين إلى ارتفاع حاد في بعض الأسهم الصينية في قطاع المعدات المتجددة والطاقة، علاوة على ذلك سجل مؤشر MSCI المزيد من المكاسب خلال نهاية الأسبوع على خلفية بيانات التوظيف المخيبة للآمال بالولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤخر سحب دعمه للاقتصاد الأمريكي.

الولايات المتحدة الاسهم مؤشر عرض أنخفاض سحب المركزى عمل مستوى الصين امريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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