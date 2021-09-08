الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مئات الفلسطينيين فى مسيرات التضامن مع الأسرى: الجيش الإسرائيلى يغلق الضفة

سجن جلبوع
سجن جلبوع

دعت حركة الجهاد الإسلامي الجمهور الفلسطيني للانضمام إلى احتجاج الأسرى الأمنيين ضد إسرائيل في أحداث ومسيرات تضامنية في عدد من المراكز، بما في ذلك رام الله والخليل وجنين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة معاريف مساء اليوم.

أقيمت مساء اليوم (الأربعاء) عدد من المسيرات في بعض المدن الفلسطينية في الضف الغربية، وكذلك في عدة مراكز في غزة كعلامة على وحدة الجمهور الفلسطيني تضامناً مع الأسرى الأمنيين،  في ظل الحرائق وأعمال الشغب العنيفة التي اندلعت في عدة سجون في أنحاء البلاد عقب إجلاء السجناء من سجن جلبوع الذي فر منه ستة سجناء أمنيين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة

في غضون ذلك ، وبناء على تقييم الوضع الأمني ​​والجهود المبذولة لتحديد مكان الأسرى الفارين، قررت السلطات الإسرائيلية تمديد الإغلاق العام في الضفة الغربية حتى نهاية الأسبوع، رهنا بتقييم الوضع. ومع ذلك، سيتم فتح مرور البضائع الليلة كما هو مخطط لها، وسيسمح بمرور العمال وكذلك في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط ، بشرط موافقة منسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة.

في نهاية تقييمات الوضع التي قادها رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي ، تقرر تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بكتائب بالإضافة إلى مقاتلين وتجميع القوات وعقود وطائرات كجزء منها. لجهود اعتقال الأسرى وإحباط الحوادث الإرهابية في المنطقة.

دعوات للجمهور الفلسطيني للنزول في الشوارع

كما دعت منها حركة الجهاد الإسلامي الجمهور الفلسطيني إلى النزول إلى الشوارع ونقاط التفتيش بشكل جماعي و "إشعال الاشتباكات مع القوات الأمنية في جميع الساحات ونقاط الاتصال"، وقال بينا الحركة:"علم العدو أن رجالنا لن يتخلوا عن الأسرى وأن كل ما فعلته أيديهم بالسجناء سيعود إليهم". وبحسب المنشورات، ستقام فعاليات احتجاج وتحية في جميع أنحاء الضفة الغربية للاجئين الفارين من عدة مراكز، بما في ذلك جنين ورام الله والخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم والعديد من المراكز في غزة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم الرد على الدعوات، لكن الفصائل المختلفة تشجع على إثارة الشغب وزيادة الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية تضامنا مع احتجاج الأسرى الفلسطينيين. 

كما أفادت التقارير بأن المؤذن في بعض المساجد في الضفة الغربية يدعو المصلين إلى الخروج والمشاركة في مسيرات دعم الأسرى بعد صلاة العشاء، وكذلك السير نحو نقاط التفتيش الإسرائيلية ونقاط الاتصال لمواجهة قوات الأمن وجهاً لوجه.

الجيش الإسرائيلي مسيرات الأسرى الضفة الغربية الجمهور الفلسطيني الجهاد الإسلامي إسرائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

درب زيدان ورونالدو.. من هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يروى.. ماذا حدث ليلة هروب أسرى فلسطينيين من «جلبوع»؟

مئات الفلسطينيين فى مسيرات التضامن مع الأسرى: الجيش الإسرائيلى يغلق الضفة

«فتح» تصعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلى نصرة للأسرى