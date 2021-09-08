مئات الفلسطينيين فى مسيرات التضامن مع الأسرى: الجيش الإسرائيلى يغلق الضفة

دعت حركة الجهاد الإسلامي الجمهور الفلسطيني للانضمام إلى احتجاج الأسرى الأمنيين ضد إسرائيل في أحداث ومسيرات تضامنية في عدد من المراكز، بما في ذلك رام الله والخليل وجنين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة معاريف مساء اليوم.

أقيمت مساء اليوم (الأربعاء) عدد من المسيرات في بعض المدن الفلسطينية في الضف الغربية، وكذلك في عدة مراكز في غزة كعلامة على وحدة الجمهور الفلسطيني تضامناً مع الأسرى الأمنيين، في ظل الحرائق وأعمال الشغب العنيفة التي اندلعت في عدة سجون في أنحاء البلاد عقب إجلاء السجناء من سجن جلبوع الذي فر منه ستة سجناء أمنيين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة

في غضون ذلك ، وبناء على تقييم الوضع الأمني ​​والجهود المبذولة لتحديد مكان الأسرى الفارين، قررت السلطات الإسرائيلية تمديد الإغلاق العام في الضفة الغربية حتى نهاية الأسبوع، رهنا بتقييم الوضع. ومع ذلك، سيتم فتح مرور البضائع الليلة كما هو مخطط لها، وسيسمح بمرور العمال وكذلك في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط ، بشرط موافقة منسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة.

في نهاية تقييمات الوضع التي قادها رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي ، تقرر تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بكتائب بالإضافة إلى مقاتلين وتجميع القوات وعقود وطائرات كجزء منها. لجهود اعتقال الأسرى وإحباط الحوادث الإرهابية في المنطقة.

دعوات للجمهور الفلسطيني للنزول في الشوارع

كما دعت منها حركة الجهاد الإسلامي الجمهور الفلسطيني إلى النزول إلى الشوارع ونقاط التفتيش بشكل جماعي و "إشعال الاشتباكات مع القوات الأمنية في جميع الساحات ونقاط الاتصال"، وقال بينا الحركة:"علم العدو أن رجالنا لن يتخلوا عن الأسرى وأن كل ما فعلته أيديهم بالسجناء سيعود إليهم". وبحسب المنشورات، ستقام فعاليات احتجاج وتحية في جميع أنحاء الضفة الغربية للاجئين الفارين من عدة مراكز، بما في ذلك جنين ورام الله والخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم والعديد من المراكز في غزة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم الرد على الدعوات، لكن الفصائل المختلفة تشجع على إثارة الشغب وزيادة الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية تضامنا مع احتجاج الأسرى الفلسطينيين.

كما أفادت التقارير بأن المؤذن في بعض المساجد في الضفة الغربية يدعو المصلين إلى الخروج والمشاركة في مسيرات دعم الأسرى بعد صلاة العشاء، وكذلك السير نحو نقاط التفتيش الإسرائيلية ونقاط الاتصال لمواجهة قوات الأمن وجهاً لوجه.