«تعليم الغربية» تناقش الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد (صور)

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا موسعًا بقيادات المديرية والإدارات بنادي المعلمين بطنطا، لمناقشة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، من حيث أعمال الصيانة البسيطة واستلام الكتب للمدارس، والعجز والزيادة، وتنفيذ خطة التطعيم ضد فيروس كورونا.

حضر الاجتماع، وكيل المديرية ومديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية والوكلاء، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة، وشئون الطلبة والامتحانات، المتابعة وتقويم الأداء، الأمن، الأزمات، الشئون القانونية، والمشاركة المجتمعية.

اجتماع تعليم الغربية

وخلال الاجتماع، أوصى وكيل الوزارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين والطلاب بالمدارس من خلال التنسيق مع مديريات الصحة، وتنفيذ كافة التعليمات الواردة في هذا الشأن للانتهاء من خطة تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الكتاب الدوري (۱۸) بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۱۷ بشأن متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على العاملين بالدواوين والمدارس.

وأكد وكيل الوزارة تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والاقسام، وسد عجز المعلمين بالمدارس وإعادة توزيع المعلمين، وتنفيذ كافة أوامر النقل والندب على مستوى الإدارات التعليمية، وتفعيل القرار الوزاري ۲۰۲ لسنة ۲۰۱۳ لسد العجز بالمدارس، مع مراعاة الحفاظ على استقرار المدارس الثانوية ومعلمي الصفوف الأولي، والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبل بداية العام الدراسي الجديد ۲۰۲۱/ ۲۰۲۲، وضرورة مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل.

اجتماع تعليم الغربية

ووجه أيضًا بضرورة الانتهاء من استلام مخصصات الكتب الدراسية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، وتسليمها لجميع الطلاب فور وصولها للمدارس دون التقيد بدفع المصاريف الدراسية واتباع القواعد بهذا الشأن، كذلك التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة «صيانة المقاعد - الدهانات - دورات المياه - الزجاج - أعمال الكهرباء» قبل بداية العام الدراسي وصرف مخصصات اللامركزية.

وأوصى بالتأكيد على نظافة المدارس والاهتمام بالمساحات الخضراء، ونظافة خزانات المياه وصيانتها بصفة دورية، والتأكيد من سلامة البوابات والملاعب، وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة بجميع المدارس، وكذلك المتابعة المستمرة لصلاحية طفايات وخطوط الحريق من قبل مديري عموم الإدارات ومديري المدارس، والتأكيد على تفعيل لجنة الأزمات والكوارث داخل جميع المدارس بجميع المراحل، وتفعيل دور مسئولي الأمن بالإدارات والمدارس لتأمين المنشأة التعليمية.

اجتماع تعليم الغربية

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على العمل على إزالة كافة التشوينات والرواكد الموجودة المدارس، والتي قد تشكل خطرًا على الطلاب والعاملين، كذلك وجه بضرورة الاستعداد المبكر للسيول والأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع مياه الأمطار والسيول والعواصف الرملية والترابية المحتملة لمواجهتها من نظافة أسطح المدارس والتأكد من وجود أغطية محكمة على البالوعات والتفاتیش ومراجعة قطاع هيئة الأبنية التابع له الإدارة في هذا الشأن.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتوصية بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات من أمام بوابات المدارس والمجاورة لأسوار المدارس ومخاطبة الأحياء.