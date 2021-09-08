هل الهواتف الذكية تضعف حواسنا بالفعل؟.. خبراء يجيبون

يعتقد خبراء أن اعتمادنا على الأجهزة يقلل ببطء من حاسة الشم واللمس والسمع والذوق لأنها تقلل من تفاعلنا وجهًا لوجه مع الناس والعالم.

والاعتماد المفرط على الهواتف الذكية يقلل بشكل مطرد من فاعلية حاسة الشم واللمس والسمع والتذوق، وفقا لموقع daily mail.

بنية الإنسان مصممة للتفاعل مع الطبيعة

نحن مصممون لاستخدام جميع حواسنا في وقت واحد في العالم الحقيقي وعندما لا نفعل ذلك، فإن حواسنا الأخرى وصحتنا العقلي قد تتأثر، فأربعة من حواسنا الخمسة الأساسية أصبحت لا تقوم بوظائفها ويرجع السبب في ذلك إلي الهاتف الذكي.

قد تكون الأجهزة أيضًا مسؤولة عن مستويات التوتر والقلق والوحدة والاكتئاب داخل المجتمع ، خاصة بين الشباب.

الهاتف الذكي إستبعد إستخدام حواسنا

ويرجع هذا الأمر لأن فكرة حواسنا الأساسية الخمسة قائمة بشكل أساسي بغرض التفاعل مع البيئة الطبيعية، ومع بعضها البعض شخصيا.

بمعنى آخر، نحن مصممون لاستخدام جميع حواسنا في وقت واحد مع العالم الحقيقي، وعندما لا نفعل ذلك ، قد تتأثر حواسنا الأخرى وصحتنا العقلية.

يمكن اعتبار الهاتف الذكي على أنه ذروة هذه الإنجازات، من حيث أنه يجمع بين العديد من أشكال التقنيات المرئية في جهاز واحد صغير وعملي.

وفي العصر الحالي يتم التواصل عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي ، وإرسال صور أنشطتنا اليومية للأصدقاء والعائلة من خلال شاشة صغيرة ، دون مغادرة المنزل على الإطلاق.

لكن في الوقت نفسه، استعبدت الهواتف الذكية أعيننا كما لم يحدث من قبل فأصبحت أول ما نصل إليه في الصباح، وآخر شيء نتحقق منه في الليل.

وطوال حياتنا اليومية نعتمد على هواتفنا الذكية في العمل والتسوق والخدمات المصرفية والأخبار والمعلومات وللبقاء على اتصال مع الآخرين على سبيل المثال لا الحصر من التطبيقات، وهذا الأمر مريح بشكل كبير، لكن المشكلة تكمن في حقيقة أننا تطورنا لاستخدام جميع حواسنا.