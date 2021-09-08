المغرب: 36% نسبة التصويت فى الانتخابات التشريعية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجهوية والجماعية والتشريعية، اليوم الأربعاء، بلغت 36% حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك قبيل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم- أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، تتواصل في ظروف عادية في كافة أنحاء المغرب.

وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 12% في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وقد بدأ الناخبون في المغرب، اليوم الأربعاء، التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إلى تيار "الإسلام السياسي"، على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ 10 أعوام، وينافسه حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى السابعة مساء، وسيتم خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب في المغرب "395" وأعضاء مجالس المحافظات والجهات، وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.

وعقب الانتخابات، يعين الملك محمد السادس، رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويمنح دستور المغرب صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغير الحكومات.

ووصل حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة حكومة ائتلافية في المغرب منذ 2011، وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة المواجهة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتشير التقارير إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة في المغرب بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين.

وشهدت الحملة الانتخابية في المغرب، اتهامات متبادلة باستعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستقطاب مرشحين، فيما أدان حزب العدالة والتنمية ذلك في مناسبات عدة، لكن دون تسمية أي طرف.