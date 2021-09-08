الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وفد من الاتحاد الأوربي يزور المتحف العراقي

وفد الاتحاد الأوروبى
وفد الاتحاد الأوروبى فى المتحف العراقي

زار، الأربعاء، وفد من الاتحاد الأوربي المتحف العراقي ضم الممثل السامي للاتحاد الأوربي موسيب يوريل، وسفير الاتحاد فيلا فاريولا، والقائم بالأعمال جان برنارد، ورافقهم رئيس هيئة الآثار والتراث العراقية الدكتور ليث مجيد حسين، وتجولوا في قاعات المتحف منها قاعة العصور الحجرية أو عصور ما قبل التاريخ والقاعة السومرية ثم البابلية وبعدها الآشورية والإسلامية حيث قدم قسم الإرشاد الشروحات المفصلة عن القطع الأثرية وتسلسلها التاريخي.

فى الوقت نفسه، أقامت دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الآثاري في الهيئة العامة للآثار والتراث، بالتعاون مع الجانب الألماني محاضرة بعنوان" التنقيبات الألمانية في موقع تل النبي يونس، نينوى الأثرية على قاعة دوني جورج قدمها البروفيسور اشتيفان ماول رئيس مشروع التنقيبات غرب سهل نينوى والبروفيسور بيتر مگلس مدير التنقيبات في المشروع ، بحضور مدير عام دائرة الدراسات والبحوث قاسم طاهر السوداني، ومدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، ومدير عام دائرة التراث الدكتور اياد كاظم؛ وعدد من موظفي الهيئة.

وقدمت المحاضرة عدة محاور منها تأريخ تنقيب موقع النبي يونس وأهم نتائج التنقيبات التي حصلت عليها البعثة منذ أول موسم عام ٢٠١٨ حتى ٢٠١٩، وكذلك طرح الرؤى التي تتعلق بموقع النبي يونس وموقع تل قوينجق .

تناول البروفيسور اشتيفان ماول موقع تل النبي يونس وماتعرض له في عام ٢٠١٤ من هجمة بربرية على يد عصابات داعش الارهابية، وما لحقه جراء ذلك من أعمال حفر ونبش وسرقة حتى إعادة السيطرة على مدينة الموصل 2017 إذ نجحت جامعة هايد بيرك في عام ٢٠١٨ بالحصول على إجازة للتنقيب في هذا الموقع لإنقاذ مايمكن إنقاذه.

كما تطرق البروفيسور بيتر مگلس الى الأنفاق التي احدثها عناصر تنظيم داعش الارهابي في الموقع؛ حيث كانت شبكة أنفاق داعش تهدد بخطر انهيارها سلامة الموقع يوما بعد يوم ؛اضافة لذلك كانت الأنفاق متاحة للجميع في ظل وضع امني مضطرب زاد من خطر فقدان بعض من آثاره اذ كان لبعثة جامعة هايد بيرك حتى صيف عام ٢٠١٩ “ قبل بدء جائحة كورونا” ثلاث مواسم تكللت بنتائج اكتشافات مهمة وفريدة لموقع أقرب مهم طالما يسعى المختصون لمعرفة المزيد عن تاريخها والبحث عن بقايا اثارها .

كما سلط الضوء على مواسم التنقيب الخاصة بالبعثة الألمانية، واهم اكتشافاتها واستنتاجاتها اضافة الى طرح رؤية المشروع الخاص بإعادة بناء هذا الموقع واحيائه من جديد.

المتحف العراقي الوطني وزارة الثقافة العراقية تل يونس الاتحاد الأوروبي الاثار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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