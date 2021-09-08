غدًا.. نظر طلب أحمد عز الثاني لنقل توأم زينة بمدرسة أخرى

تواصل غدا الخميس، دائرة الأمور الوقتية بمحكمة مدينة نصر، نظر الطلب الثاني المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى "فيوتشر".

كانت قد أصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين ‪2018- 2019، و.‪2019- 2020.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قضت في وقت سابق بإلزام «عز» بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر، قضت في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.

آخر حكم في قضية عز وزينة

في آخر تطورات قضية الفنانين المصريين أحمد عز وزينة، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر في مصر، الخميس، قراراً جديداً بشأن الاستئناف الذي تقدم به عز بعد إلزامه بدفع مبلغ 44 ألف جنيه إسترليني، كمصروفات مدرسية لتوأمه من زينة.

وقررت المحكمة تأجيل الاستئناف المقدم من عز على الحكم الصادر بإلزامه بدفع 44 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 900 ألف جنيه مصري، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 16 يونيو المقبل، وفق وسائل إعلام محلية.