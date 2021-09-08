سفارة باكستان بالقاهرة تحتفل "بيوم الصداقة الباكستانية المصرية"

احتفلت سفارة باكستان بالقاهرة، اليوم، "بيوم الصداقة الباكستانية المصرية" من خلال تنظيم ندوة بعنوان "مشاركة باكستان مع إفريقيا - قارة المستقبل" من خلال ندوة عقدت بأحد فنادق القاهرة.

وضم المتحدثون في الندوة ممثلين عن الحكومة المصرية ومجتمع الفكر واتحاد الغرف التجارية المصرية وعميد السلك الدبلوماسي في القاهرة.

في بداية الندوة، تم عرض تسجيل فيديو لرسالة وزير خارجية باكستان شاه محمود قريش يستعرض فيها سياسة باكستان التى تهدف إلى الشراكة مع إفريقيا.

أطلع السفير ساجد بلال في تصريحاته الحضور على الخطوات المتخذة لتعزيز مشاركة باكستان مع إفريقيا.

وفي هذا السياق، أكد السفير بشكل خاص على التقدم المحرز في تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان ومصر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفاعية.

كما سلط السفير الضوء على تحول تركيز باكستان من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية.

وشدد على أن باكستان الجديدة تقدم نفسها على أنها بوتقة تنصهر فيها المصالح العالمية الإيجابية من خلال توفير تواصل معزز وقواعد اقتصادية كاستراتيجية للتنمية.

بينما تحدثت السيدة سدرا حق ملحق التجارة والاستثمار بالسفارة، عن إمكانات التجارة والاستثمار لباكستان، بالإضافة إلى المبادرات والإصلاحات التجارية الصديقة للاستثمار التي تقوم بها الحكومة الحالية.

تبادل المتحدثون وجهات نظرهم حول سياسة "إشراك إفريقيا" الباكستانية والعلاقات الثنائية بين باكستان ومصر مع التركيز بشكل خاص على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة والمربحة للجانبين.

ورحبت سعادة السفير سها الجندى مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات والمجتمعات الإفريقية في كلمتها بالمبادرة التي جاءت في الوقت المناسب من السفارة لعقد ندوة حول إفريقيا، حيث تستعد القارة لتوفير فرص للتعاون الاقتصادي والاستثمار.

وفى ختام الندوة، قدم طلاب المدرسة الباكستانية الدولية بالقاهرة عزفًا على الموسيقى الباكستانية والمصرية، وأعقب ذلك مأدبة غداء.

وحضر الحدث مجموعة متنوعة من المجتمع المصري يمثلون الحكومة المصرية ومراكز الفكر والأكاديميين والصحفيين ورجال الأعمال والمجتمع المدني وسفراء و ممثلي السفارات الأفريقية في القاهرة.