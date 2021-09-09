الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اجتماع موسع بوزارة التموين لمناقشة التجهيرات النهائية لمعرض «أهلا مدارس»

اجتماع بوزارة التموين
اجتماع بوزارة التموين

كشف مصدر بارز  بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن اجتماعا موسعا عقد، أمس الأربعاء في تمام الخامسة مساءً؛ لمناقشة استعداد الوزارة لمعرض “أهلا مدارس”، والذي يعقد في 16 من الشهر الجاري بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس الوزراء؛ لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أن وزير التموين  والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، عقد اجتماعًا مع عدد كبير من قيادات الوزارة بجانب مسئولي جهاز حماية المستهلك؛ لوضع الترتيبات النهائية لانطلاق معارض “أهلا مدارس” على مستوى كافة المحافظات.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الترتيبات اللازمة، لتنظيم المعرض وتقديم المنتجات والأدوات المدرسية بتخفيضات متنوعة، في جميع المحافظات والمديريات التموينية.

من جهة أخرى، استعدت الغرف التجارية في مختلف المحافظات لتنظيم معرض “أهلا مدارس” والمقرر له 16 من الشهر الجارى، وذلك فور إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إشارة البدء لتنظيم المعرض وتقديم المنتجات والأدوات المدرسية بتخفيضات متنوعة.

وأكد المهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد بمجموعة من التخفيضات، من خلال إطلاق معارض “أهلا مدارس” بكافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأوضح العربى أنه من المقرر إطلاق معرض “أهلا مدارس” فى السادس عشر من الشهر الحالى على أن يستمر لمدة شهر كامل وحتى منتصف أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50% على كافة مستلزمات المدارس بما فى ذلك الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى الحاسبات الآلية ومستلزماتها، وسيتم توفير كافة السلع من المنتج والمورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس على متوسط الأسعر.

وأكد رئيس اتحاد الغرف أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضى والذى كان قد شهد تنظيم 19 معرضا أساسيا فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 21 معرضا متنقلا كما شارك العام الماضى حوالى 175 شركة فى مختلف القطاعات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أاطلقت، بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارى معرض "أهلا مدارس".

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وائل لطفي

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