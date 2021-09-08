الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

درة تحصد جائزة التميز في «الدير جيست» عن دورها بمسلسل «بين السما والأرض»

درة
درة

حصدت الفنانة درة جائزة التميز ضمن فعاليات استفتاء دير جيست لعام 2021، عن دورها في مسلسل “بين السما والأرض” الذي شاركت في بطولته مع الفنان هاني سلامة.

مسلسل بين السما والأرض مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائى تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداثه داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وحقق العمل نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان الكريم، عبر شبكة قنوات ON ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.

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