الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا الوديدي تلتقي جمهورها على مسرح الزمالك.. 25 سبتمبر

دينا الوديدي
دينا الوديدي

تستعد النجمة دينا الوديدي لإحياء حفل غنائي ضخم السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري على خشبة مسرح الزمالك.

ومن المقرر أن تطرب دينا الوديدي جمهورها خلال الحفل بباقة متنوعة من أشهر أعمالها الغنائية ومنها: “ السيرة الهلالية، بعد البيبان، سكون، الحرام، دواير، تدور وترجع، الله باقى، أحسن لك يا بدر، الكون، كتر الوجع، كنت بخاف، يا جنوبى، ياللى معدى” وغيرها.

وطرح مسرح الزمالك تذاكرالحفل للجمهور على فئتين الأولى بمبلغ 800 جنيه لطاولة تحتوي على 4 كراسي، والفئة الثانية بمبلغ 200 جنيه وقوف فقط.

 

أخر حفلات دينا الوديدي الغنائية

وقد أحيت دينا الوديدي مؤخرا حفلا غنائيا ضمن الدورة التاسعة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرح المحكى وسط حضور جماهيرى ضخم قدمت خلاله لون فنى مميز يستلهم التراث ويمزجه بالموسيقى الحديثة لينتج شكل غنائى مبتكر.

دينا الوديدى دار الاوبرا دار الأوبر مهرجان القلعة دار الأوبرا المصرية مسرح الزمالك الدكتور مجدي صابر دكتور مجدي صابر

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