سقوط طائرة عسكرية سودانية غربى الخرطوم

سقطت طائرة عسكرية، اليوم الثلاثاء، في منطقة الشقيلاب غربي الخرطوم، فيما لم يتم الكشف عن سبب الحادث وعدد الضحايا.

وقال شهود عيان إن طائرة عسكرية سقطت داخل المياه الممتدة للنيل الأبيض حوالي الساعة الثالثة عصرًا في منطقة الشقيلاب حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وأكد سكان المنطقة أن قوة عسكرية هرعت الى مكان الحادث إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع الطائرة، مشيرين إلى أن قوات الدفاع المدني وجنودًا بزي سلاح البحرية السودانية وصلوا إلى موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الأمنية الأخرى ومنعت دخول المواطنين إلى محيط الحدث.

وأوضح شهود عيان أنهم سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي وهي منطقة متسعة حيث يتسع فيه النهر بصورة واسعة لعدة كيلومترات بسبب الفيضان ولا تزال الجهود متواصلة لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها.

ووصلت إلى منطقة الحادث بحسب الوكالة طائرات مروحية تشاهد وهي تحلق فوق المنطقة.

وزير الدفاع يصل جنوب السودان

ووصل الفريق الركن يس إبراهيم يس عبدالهادي، وزير الدفاع رئيس الجانب السوداني في الآلية السياسية الأمنية المشتركة مع جمهورية جنوب السودان (JPSM)، في وقت سابق اليوم، إلى جوبا للمشاركة في اجتماعات الآلية المشتركة التي تبدأ أعمالها، اليوم، بعاصمة جنوب السودان، وتستمر لمدة يومين.

وأوضح مجلس السيادة الانتقالي في بيان أنه كان في استقبال وزير الدفاع السوداني بمطار جوبا، أنجلينا جاني تينج وزيرة الدفاع وشئون قدامى المحاربين، رئيس الجانب الجنوب سوداني في الآلية المشتركة.

ويضم الوفد المرافق لوزير الدفاع السوداني، كلًا من المدير العام لجهاز المخابرات العامة، مدير عام الشرطة، المدير العام لهيئة الجمارك، المدير العام لهيئة المساحة، مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية، مدير إدارة جنوب السودان بوزارة الخارجية وممثل رئاسة الأركان وممثل قوات الدعم السريع.