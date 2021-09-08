وزير التعليم: إعلان طرق التقييم الجديدة للصف الرابع الابتدائى قبل بدء الدراسة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعلن رسميًا تفاصيل مناهج النظام الجديد (تعليم ٢) وطرق التقييم الجديدة للصف الرابع الابتدائي قبل بدء العام الدراسي.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه لا صحة لكل ما يتم تداوله في هذا الشأن على مواقع التواصل على الإطلاق.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أن وزارة التعليم تدرس عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي ما أثار موجة من الجدل بين أولياء الأمور.