الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية توقع بروتوكول تعاون مع قطاع الشئون الطبية بوزارة البترول

بروتوكول تعاون مع
بروتوكول تعاون مع قطاع الشئون الطبية بوزارة البترول

أعلنت مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية – المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية في مصر- عن توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع الشئون الطبية بوزارة البترول والثروة المعدنية؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لموظفي قطاع البترول، في ظل ما تتميز به مجموعة ألاميدا من شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز المنتشرة بمختلف أنحاء القاهرة الكبرى، والتي تقدم خدمات رعاية صحية متميزة معتمدة، طبقا لأعلى المعايير الدولية.
وبحسب البروتوكول، سوف تقوم مجموعة ألاميدا بتشكيل مجلس استشاري طبي لقطاع البترول، يضم مجموعة من أكبر المستشارين المختصين سواء بالجانب الطبي أو الجانب التشغيلي، وسيعمل هذا المجلس على دمج المراكز الطبية الخاصة بقطاع البترول فى جميع أنحاء الجمهورية مع شبكة ألاميدا ذات التوزيع الجغرافي الاستراتيجي للاستفادة من خبرات المجموعة في الإجراءات الطبية المُعقدة وزراعة الأعضاء.
علاوة على ذلك، سيتم تسجيل الأطباء المتواجدين في المواقع في برامج تدريبية؛ لمساعدتهم على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى، كما تتضمن الاتفاقية خدمات وإمتيازات إضافية للموظفين وعائلتهم تقدم من خلال إظهار بطاقة الهوية الخاصة بهم. 
وفى هذا السياق، صرح نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذى لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية:"يسعدنا توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة البترول و الثروة المعدنية لإيماننا الشديد بأهمية تحسين جودة الخدمات الطبية وسهولة إمكانية وصول تلك الخدمات إلى المرضى في مصر، لذا نهدف إلى توسيع قاعدة التعاون مع وزارة البترول في مجالات العلاج والرعاية الصحية وتبادل الخبرات الطبية وغيرها".
وتقدم ألاميدا خدمات متنوعة تلبي احتياجات عملائها من خلال شبكة ذات توزيع جغرافي استراتيجي ومعتمدة دولياً، خاصة أن المجموعة هي المُقدم الوحيد لخدمات الرعاية الصحية في مصر بدءًا من الرعاية الأولية إلى الرعاية بالمنزل من بعد خروج المرضى، وذلك مع دمج سلسلة الرعاية من المستويات الاولية والثانوية والثالثية والرباعية.

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