تفاصيل وأسعار تذاكر حفل مى فاروق وريهام عبدالحكيم بدار الأوبرا

تستعد كل من المطربة مي فاروق والمطربة ريهام عبدالحكيم لإحياء حفل غنائي يوم 30 سبتمبر الجاري على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقام الحفل تحت شعار "كوكب الشرق" بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته، وسوف تقدم كل من ريهام عبدالحكيم ومي فاروق خلال الحفل باقة متنوعة من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم.

وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور بأكثر من فئة وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 360 جنيهًا، والفئة الثانية بمبلغ 280 جنيهًا، والفئة الثالثة بمبلغ 210 جنيهات، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 110 جنيهات.

شروط دخول الحفل بدار الأوبرا

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي: