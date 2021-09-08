الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل مى فاروق وريهام عبدالحكيم بدار الأوبرا

مي فاروق وريهام عبد
مي فاروق وريهام عبد الحكيم

تستعد كل من المطربة مي فاروق والمطربة ريهام عبدالحكيم لإحياء حفل غنائي يوم 30 سبتمبر الجاري على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقام الحفل تحت شعار "كوكب الشرق" بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته، وسوف تقدم كل من ريهام عبدالحكيم ومي فاروق خلال الحفل باقة متنوعة من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم.

وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور بأكثر من فئة وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 360 جنيهًا، والفئة الثانية بمبلغ 280 جنيهًا، والفئة الثالثة بمبلغ 210 جنيهات، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 110 جنيهات.

شروط دخول الحفل بدار الأوبرا

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • غير مسموح بتحريك المقاعد.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).
  • ممنوع التصوير.
أم كلثوم دار الأوبرا المصرية مصطفى حلمي كوكب الشرق الأوبرا المصرية مي فاروق المطربة مي فاروق مسرح النافورة الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

تفاصيل فعاليات الجلسة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يروى.. ماذا حدث ليلة هروب أسرى فلسطينيين من «جلبوع»؟

مئات الفلسطينيين فى مسيرات التضامن مع الأسرى: الجيش الإسرائيلى يغلق الضفة

«فتح» تصعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلى نصرة للأسرى