الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب متعفنة داخل منزله بأوسيم

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، في حالة تعفن كاملة داخل شقته بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة أن المتوفي مدمن تعاطي مخدر البودرة وأن جرعة مخدرات زائدة سبب وفاته ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى.

 

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد فرحات، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره داخل شقته بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، وبالفحص تبين العثور على جثة "سعيد م س" 40 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ومقيم بمفرده، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي مدمن تعاطي مخدر البودرة وأن جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة ولا شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مواد مخدرة محافظة الجيزة معاون مباحث مركز شرطة قوة أمنية وزير الداخلية غرفة عمليات

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