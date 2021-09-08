ضبط «سمكرى بنى آدمين» جديد فى إمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط المالك والمدير المسئول عن أحد المراكز لعلاج الغضروف القطنى والعنقى وخشونة الركبة بدون جراحة "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بإدارة المركز "بدون ترخيص" لعلاج أمراض العظام بدون جراحة، فضلاً عن إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى للترويج عن نشاطه فى مجال ممارسة مهنة الطب ووصفه أدوية طبية دون تصريح من الجهات المختصة بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام مالك والمدير المسئول عن أحد المراكز لعلاج الغضروف القطنى والعنقى وخشونة الركبة بدون جراحة "له معلومات جنائية مسجلة" بإدارة المركز "بدون ترخيص" لعلاج أمراض العظام بدون جراحة، فضلاً عن إنشائه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى للترويج عن نشاطه فى مجال ممارسة مهنة الطب ووصفه أدوية طبية دون تصريح من الجهات المختصة وإيهام المترددين على المركز من المرضى بالعلاج بدون جراحة، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على أصحاب الأمراض المزمنة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمركز المشار إليه، وعثر على "27 عبوة زجاجية بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" تستخدم فى علاج أمراض العظام "بدون تصريح" حوالى 2000 كارت دعائى وروشتات علاجية وملصقات وأكلاشيهات" وكذا سيارة بدون ترخيص، عصا خشبية "يستخدمها فى علاج المرضى".

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وفي سياق منفصل؛ كانت جهات التحقيق قد قررت حبس سمكري البني آدمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به.

وكانت النيابة العامة قد كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة تمهيدًا لاستدعاء المغنية «ساندي» للاستدلال عما نسبته للمتهم في منشور لها على تطبيق "إنستجرام" تتهمه بالنصب والتسبب في إصابتها أثناء جلسة علاج طبيعي.

التفاصيل الكاملة لاتهام المطربة ساندى لـ«سمكرى البنى آدمين»

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد أغلقت، بالأمس، مقر المركز المملوك لأحد الأشخاص، أطلق على نفسه لقب "سمكرى البنى آدمين"، وافتتح مركز علاج طبيعي فى منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حرصًا وحفاظًا على صحة المواطنين، وطالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.

فيما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو "يوسف خيري.ع" وشهرته «سمكرى البنى آدمين»، وذلك لانتحاله صفة إخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.