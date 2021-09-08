الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عطل مفاجئ فى محطة محولات ناصر يسبب انقطاع التيار الكهربائى

انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مع مسئولى الكهرباء والوحدة المحلية بناصر أعمال إصلاح العطل المفاجئ  بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد  66 / 11 القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر، حيث  أدى العطل المفاجئ إلى انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل.

ويتواجد بالموقع حاليا: رئيس منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء المهندس سيد أنور، ورئيس المدينة على يوسف، والمهندس فكري حسن رئيس هندسة كهرباء ناصر، وطاقم فني من شركة الكهرباء.

وأكد المسؤولون خلال اتصال المحافظ بهم، على أنه جارى إصلاح العطل المفاجئ، الذي ترتب عليه خروج 3 مغذيات رئيسية عن المركز، وتم حالياً إعادة مغذى واحد منهم للخدمة مغذي أشمنت ودنديل، فيما يجرى حالياً على قدم وساق إعادة باقي المغذيات للخدمة بعد الانتهاء من إصلاح العطل.

وشدد محافظ بني سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير بدائل الطوارئ لتوليد الكهرباء  للمنشآت الخدمية الحيوية ، خاصة المستشفيات والمنشآت الشرطية.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية على يوسف الذي يتواجد بالموقع بالتنسيق الدائم مع رؤساء القطاعات الخدمية للاستعداد الدائم  لتقديم الخدمات الحيوية بالشكل المناسب، وتنفيذ الحلول البديلة حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة لطبيعتها.

وشدد محافظ بنى سويف على استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة الموقف والتعامل مع أية تداعيات جديدة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وذلك من خلال التواصل المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات  بالمحافظة والغرف الفرعية بالوحدة المحلية والكهرباء والصحة وباقي القطاعات الحيوية.

وفى سياق آخر.. وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية؛ لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.

بني سويف انقطاع الكهرباء الدكتور محمد هاني غنيم الوحدة المحلية غرفة العمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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