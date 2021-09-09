الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

زوجى توفى ولا أتحمل ألم الفراق.. «الإفتاء» هذا هو الدواء

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

ورد سؤالا إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، من سائلة تقول: زوجى توفى وقلبي يعتصر بالألم لأجله ولا أستطيع نسيانه ولا تحمل فراقه ولا أعرف ماذا أفعل؟


من جانبه قال الشيخ عويضة: عندما ينزل بنا أمر أو فاجعة أو مصيبة، نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون" وعليكي أيها السائلة بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم، والتضرع إلى الله بالدعاء للتخفيف على قلبك حتى يكون بردًا وسلاما على هذا القلب الذي به وجع.

 

وأضاف أمين الفتوى: عندما ينظر الإنسان إلى من حوله يعرف فقط أنه ليس هو المبتلى ولكن الابتلاء عند الكثيرين، فانتى أيها السائلة لستى الوحيدة التي توفى زوجها، فهناك الكثيرون ممن توفى زوجهن، ويتميز الإنسان المبتلى عندما يرضى وينشغل بالفرائض ولا يترك الواجبات ويشغل وقته بالمصيبة التي أحلت به.


وتابع: سيدنا يعقوب فقد أحب الأبناء إليه سيدنا يوسف وابيضت عيناه من الحزن، وقيل بعد عنه لمدة أربعين عامًا، ولكنه رغم ذلك لم يترك فرائض الله.

 

طرق التواصل مع دار الإفتاء
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

 

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

طرق التواصل مع دار الإفتاء أمين الفتوى زوجى توفى ولا أتحمل ألم الفراق والشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية برنامج فتاوى الناس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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