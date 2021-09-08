«ناسا» تطلق تلسكوب جيمس ويب.. 18 ديسمبر

أعلنت "ناسا" اليوم الأربعاء، أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي يأمل علماء الفلك أن يدشن عصرا جديدا من الاكتشافات، سيُطلق في 18 ديسمبر.

وينطلق المرصد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، وهو مشروع مشترك بين وكالات الفضاء الأميركية والأوروبية والكندية، على صاروخ أريان 5 من المحطة الفضائية في غويانا الفرنسية.

ويقبع التلسكوب حاليا في منشأة بمنطقة ريدوندو بيتش في ولاية كاليفورنيا بانتظار الشحن.

وقال غريغوري روبنسون مدير برنامج تلسكوب جيمس ويب في "ناسا" في بيان، إن هذا المشروع "مهمة نموذجية تشكل مثالا للمثابرة".

كذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة "أريان سبايس" ستيفان إسرائيل، "يشرفنا للغاية أن نطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا حول المدار مع أريان، وهي سابقة لـ+أريان سبايس+ وفريق الفضاء الأوروبي".

ويريد الباحثون استخدام التلسكوب الفضائي، وهو الأكبر والأقوى على الإطلاق، للغوص في الماضي السحيق على مدار 13,5 مليار سنة لرؤية النجوم والمجرات الأولى التي تشكلت بعد بضع مئات ملايين السنين عقب الانفجار العظيم.

الميزة الرئيسية لهذا التلسكوب هي قدرته على اكتشاف الأشعة تحت الحمراء، إذ إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه الضوء من الأجسام الأولى إلى التلسكوبات، يكون قد تحول باتجاه النهاية الحمراء للطيف الكهرومغناطيسي نتيجة لتمدد الكون.

ويتمتع التلسكوب الفضائي الموجود حاليا، "هابل"، بقدرة محدودة مع الأشعة دون الحمراء.

ويأمل علماء الفلك أيضا أن يؤدي تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى تعزيز اكتشاف العوالم الغريبة.

واكتُشفت الكواكب الأولى التي تدور حول نجوم أخرى في التسعينيات، وقد تم تأكيد وجود أكثر من 4000 كوكب خارجي.

وفي سياق أخر، بعد محاولة أولى منيت بالفشل، يُفترض أن يكون "برسيفرنس"، روبوت "ناسا" الجوّال على المريخ، نجح في استخراج عيّنة صخرية، منفّذا المهمة الرئيسية الموكلة إليه على الكوكب الأحمر، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية.

وجاء في بيان صادر عن "ناسا" أن "معطيات نُقلت في ساعة متأخّرة من الأول من سبتمبر تشير إلى أن الفريق نجح في مهمة استخراج قطعة صخر من المريخ".

لكن الأمر ليس أكيدا بعد بالكامل، فقد أظهرت صور أولية عيّنة متماسكة في أنبوب الجمع، غير أن نتائج الصور الإضافية لم تكن قاطعة بسبب نقص في الإنارة.

وأوضحت الوكالة الفضائية "حتّى لو كان فريق مهمة برسيفرنس على ثقة بأن العيّنة موجودة في الأنبوب، ستسمح صور ملتقطة بإنارة أفضل بتأكيد وجودها" بحلول السبت.