الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر ترسل 3 طائرات عسكرية فى ختام جسر المساعدات الإنسانية العاجلة للسودان

جسر المساعدات الإنسانية
جسر المساعدات الإنسانية العاجلة للسودان

اختتمت القاهرة، الأربعاء، رحلات جسرها الجوي للمساعدات الإنسانية العاجلة المُرسلة للأشقاء في السودان.

وأقلعت 3 طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي محمّلة بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر، وذلك فى إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم تجاه الأشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم فى مواجهة المحن والأزمات.

تأتى تلك المساعدات فى إطار الدعم المقدم من مصر تجاه السودان الشقيق؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم أوجه الدعم للأشقاء في السودان؛ لمجابهة كافة المَحَن والأزمات التى يتعرضون لها.

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