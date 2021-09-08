نائبة التنسيقية تنجح فى حل مشكلة كسر مواسير صرف عزبة البكباشى بالجيزة

توجهت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقاموا بإرسال عدد من عربات كسح المياه، ذلك بناء على شكوى من عدد كبير من أهالى عزبة البكباشى بمحافظة الجيزة بوجود كسر في المواسير الخاصة بالصرف أدت إلى طفح مياه الصرف في عدد من المنازل.

وكانت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت من قبل بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ لتوفير احتياجات عدد 6 مراكز شباب بحلايب وشلاتين.

وأضافت فى طلبها أن احتياجات مركز شباب حلايب هى مبنى إدارى لمركز الشباب وملعب كبير قانونى نجيلة وصالة جيم متكاملة وحديقة ترفيهية للأسرة والأطفال، وأن احتياجات مركز شباب أبورماد الجديد (استكمال أعمال الإنشاءات)، صالة لعرض المباريات والأنشطة الرياضية وعمل سور لملعب أبورماد وتركيب نجيلة صناعى وإنشاء ملعب لكرة الطائرة وانشاء غرف ملحقه للملعب لاستقبال فريق الضيوف وتغير الملابس.

وأشارت إلى أن مركز شباب القصير يحتاج إلى استكمال الجزء المتبقى من نزل الشباب وعمل حديقة للأطفال وإنشاء ملعب للكرة الطائرة وعمل حمام سباحة وتجهيزه لممارسة التمارين وطلب 10 أجهزة كمبيوتر مع توفير مدربين للحصول على شهادة معتمدة، متابعة: "مركز شباب مبارك يحتاج رفع كفاءة صالة الألعاب الرياضية واستكمال الإضاءة اللازمة للمركز وحاجة المركز لأدوات رياضية (كرة-شباك مرمى وخلافه) وانشاء ملعب للكرة الطائرة".

من جانبه، وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الطلبات، وقالت النائبة نشوى الشريف: "الحمد_لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، حرصًا منا على خدمة أهالينا بالمناطق الحدودية"حلايب وشلاتين"، الذين يعانون من قلة الخدمات المقدمة لمراكز الشباب، حصلنا على موافقة سريعة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على تجهيز عدد 6 مراكز شباب بالمناطق الحدودية بحلايب وشلاتين بجميع احتياجاتهم والنواقص اللازمة لهم".