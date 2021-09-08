الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصريح بدفن جثة طفل غرق فى حمام سباحة بأسوان

جثة
جثة

قررت النيابة العامة بأسوان، التصريح بدفن طفل تعرض للغرق في حمام السباحة أثناء التدريب بمدينة أسوان الجديدة، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة، على الرغم من محاولة إسعافه ونقله إلى مستشفى أسوان الجامعى.

ترجع التفاصيل إلى تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بلفظ أنفاس الطفل '' محمود. حسام'' يبلغ من العمر 10 سنوات، إثر تعرضه للغرق أثناء التدريب بحمام السباحة بمدينة أسوان الجديدة، وأنه تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لمحاولة إسعافه، وتم عمل كافة المحاولات ولكن كانت دون جدوى، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة العمومية. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

أسوان طفل غرق حمام السباحة النيابة العامة مستشفى اسوان عدم وجود شبهة جنائية أثناء التدريب بحمام السباحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

تفاصيل فعاليات الجلسة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

شاهد عيان يروى.. ماذا حدث ليلة هروب أسرى فلسطينيين من «جلبوع»؟

مئات الفلسطينيين فى مسيرات التضامن مع الأسرى: الجيش الإسرائيلى يغلق الضفة

«فتح» تصعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلى نصرة للأسرى