التصريح بدفن جثة طفل غرق فى حمام سباحة بأسوان

قررت النيابة العامة بأسوان، التصريح بدفن طفل تعرض للغرق في حمام السباحة أثناء التدريب بمدينة أسوان الجديدة، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة، على الرغم من محاولة إسعافه ونقله إلى مستشفى أسوان الجامعى.

ترجع التفاصيل إلى تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بلفظ أنفاس الطفل '' محمود. حسام'' يبلغ من العمر 10 سنوات، إثر تعرضه للغرق أثناء التدريب بحمام السباحة بمدينة أسوان الجديدة، وأنه تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لمحاولة إسعافه، وتم عمل كافة المحاولات ولكن كانت دون جدوى، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة العمومية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.