إطلاق الإعلان الرسمى للفيلم الرومانسى الكوميدى «عروستى» (فيديو)

أطلقت الجهة المنتجة للفيلم الرومانسي الكوميدي “عروستي” إعلانه الرسمي للمخرج محمد بكير والذي يجمع لأول مرة النجمين أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن المرتقب عرضه يوم 22-9 في دور العرض.

https://www.instagram.com/tv/CTkJF4ZAB4P/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR371NGcaijiCjfqxQcIba6vDtUH2z7Mg_Kp9rKvnszh5K5C3nH_FVKUgcg

الإعلان الرسمي للفيلم يصور أحمد حاتم وجميلة عوض وقد جمعت بينهما ما يبدو أنها علاقة غير مستقرة تشهد الكثير من التقلبات والشد والجذب.

وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما.

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوى، صابرين، زينب غريب، ومروان يونس، والفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.