ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الهجرة غير الشرعية بقنا

نجحت، اليوم الأربعاء، أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 11 متهما متلبسين بتهريب مواطنين إلى إحدى الدول العربية بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية 11 ألفا و500 جنيه للمواطن.

تبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار مصطفى عباس المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية أن العصابة يقودها شقيقان من قرية المسيد التابعة لمركز قوص.

وبعرضهم على المستشار بولا محسن قاضي المعارضات بمحكمة الوقف الجزئية بحضور محمد محروس رئيس النيابة وبسكرتارية محمد عطا رئيس القلم الجنائى بنيابة قسم قنا أمر باستمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بهدف الاتجار فى البشر.

وحضر المتهمون جلسة حبسهما وتجديد حبسهما وسط اجراءات أمنية مشددة قادها ميدانيا اللواء عاطف نجيب نائب مدير أمن قنا واللواء ضياء رفعت مساعد مدير أمن قنا للأمن العام واللواء يوسف عبد المقصود مساعد مدير أمن قنا للمنطقة المركزية.

جاءت عملية الضبط بناء على تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم تهريب المهاجرين وملاحقة العناصر القائمة بتنظيم رحلات تهريب المهاجرين لما تمثله هذه الجرائم من انتهاك لسيادة الدولة والاضرار بسمعتها.

وأثناء تنفيذ هذه الخطة وردت معلومات سرية للرائد ايهاب كراع رئيس قسم مكافحة جرائم الهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر والرائد محمود حمد الله رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن قنا بوجود خلية وتنظيم إجرامى وزاع سيطهم بقرية المسيد التابعة لمركز قوص بتنظيم الهجرات غير الشرعية للمواطنين مقابل 11 ألف ونصف جنيه للمواطن وأن الخلية يقودها ويتزعمها عبد الله ع ح وشهرته عمر وشقيقه عبد الله المسئول عن تحصيل المبالغ من المواطنين وصدقى احمد عبد آل المسئول عن نقل المهاجرين وقيامهما بنقل المهاجرين عن طريق المدقات والدروب الصحراوية بسيارات بدون لوحات معدنية وأحدث الموديلات وأثناء إجراء التحريات تلقى رئيس مباحث الهجرة غير الشرعية بلاغا من المواطنين وبعد استئذان عبد العزيز مصطفى رئيس النيابة بنيابة بنيابة قنا الكلية وتحت إشراف العميد احمد الخرابطلى رئيس المباحث الجنائية تم ضبط زعيما العصابة وتسعة من أعضاء الخلية الإجرامية وفى التحقيقات اعترفوا بارتكابهم الواقعة.