الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى يعلن موعد بدء المرحلة الثالثة للتنسيق

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، وكذا مستجدات التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية  بالوزارة. 

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبدالغفار، عن تفاصيل موقف التنسيق والقبول بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد.
واستعرض أعداد الطلاب في المرحلتين الأولى والثانية، وكذا عدد من لم يتقدم لتسجيل رغباته (المرحلة الثالثة)، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، مستعرضًا الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، في الشعبتين العلمي والأدبي. 

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