انتهاء فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية وسط تفوق الفرق المصرية

اختتمت فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021، بمشاركة 42 دولة من الدول الصديقة والشقيقة التى استمرت لعدة أيام على أراضى الدول المنظمة، وبمشاركة 4 فرق من القوات المسلحة المصرية فى المنافسات بروسيا الاتحادية والصين.

وحققت الفرق المصرية مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات، حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوى المصرى المشارك فى مسابقة السماء الصافية بدولة الصين على المركز الثالث فى الترتيب العام والميدالية البرونزية، كما حصد الفريق المصرى جوائز أفضل مدرب وأفضل رامى رشاش وأفضل إصابات للأهداف فى المسابقة، حيث أشاد قائد القوات البرية بالجيش الصينى بالفريق المصرى، موجهًا الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتدريب والتخطيط الجيد للمسابقة مما كان له أبلغ الأثر فى ظهور الفريق المصرى بالمستوى المشرف.

فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية

وحقق الفريق المصرى المشارك بمسابقة رالى المركبات بدولة روسيا 4 ميداليات متنوعة خلال مشاركته المتميزة بالمسابقة، إضافة إلى تحقيق الفرق المصرية المشاركة بمسابقتى المسار الآمن والصيغة الهندسية لمراكز متقدمة فى المنافسات وسط إشادة دولية بمدى الإنضباط والإستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة.

فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية

حضر ختام الفعاليات عدد من القادة العسكريين من الدول المشاركة وأعداد غفيرة من الجماهير الروسية والصينية والجاليات المصرية بدولتى روسيا والصين.