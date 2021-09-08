الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها على تراجع جماعى

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

هبطت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، الأربعاء، في ظل مخاوف متعلقة بأداء الاقتصاد الأمريكي، ومع ترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.

وخفض "جولدمان ساكس" توقعاته لأداء اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام من 6.2% إلى 5.7%.

وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي تراجعا هامشياً بأقل من 0.1% عند 35087 نقطة، فيما هبط مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً 0.2% إلى 4512 نقطة، وتراجع مؤشر "ناسداك" 0.4% إلى 15313 نقطة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد بأنه على الرغم من تقرير الوظائف السلبي عن أغسطس، فإن البنك عليه مواصلة المضي قدمًا في خطته لخفض برنامج التحفيز المرتبط بالتضخم.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، بتصريحات حول السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

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وائل لطفي

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