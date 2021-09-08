الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

انطلاق فعاليات الملتقى الصوفى العلمى بمشاركة 70 شيخًا وعالمًا

ملتقى الصوفية العلمي
ملتقى الصوفية العلمي

توافد، مساء اليوم العشرات من شيوخ وعلماء الطرق الصوفية على مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة؛ للمشاركة في فعاليات الملتقي الصوفي العلمي الذي ينظم تحت رعاية المشيخة العامة للطرق الصوفية ومجلسها الأعلى، بمشاركة عدد كبير من الشيوخ والعلماء المنتمين للطرق الصوفية.

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ويحضر نحو 70 شيخًا، حيث يحاضر في هذه الندوات الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للصوفية، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة العلمية وعضو هيئة كبار العلماء والدكتور على جمعة، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية.

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ملتقى الصوفية العلمي 

يشارك في الندوة العلمية الرابعة عدد من شيوخ وعلماء الطرق الصوفية بعد مشاركة 40 شيخًا آخرين فى الندوة الأولى والثانية من أجل تخفيف الازدحام داخل مبنى المشيخة العامة للطرق الصوفية، حيث تسعي الطرق الصافية لنشر منهجها الوسطى.

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ملتقى الصوفية العلمي 

وتهدف الندوات العلمية لنشر الفكر الوسطى، وذلك من خلال الدروس والمحاضرات التي يشارك فيها شيوخ ونواب الطرق حيث يقومون بتوصيل ماتلقوه من أفكار ومعلومات لمريديهم وأتباعهم، مما يساهم في نشر الفكر الصحيح.

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ملتقى الصوفية العلمي 

وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية في وقت سابق تنظيم سلسلة ندوات علمية فى مقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك فى هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه الندوات العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية فى مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي، وذلك من أجل إخراج المريدين من حالة الضيق التى يمرون بها بسبب توقف الموالد والفعاليات بسبب جائحة فيروس كورونا.

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ملتقى الصوفية العلمي 

ملتقى الصوفية العلمي
ملتقى الصوفية العلمي
ملتقى الصوفية العلمي
ملتقى الصوفية العلمي
إنطلاق فعاليات الملتقى الصوفى العلمى مشاركة ٧٠شيخ

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