شكرى يؤكد حرص مصر الدائم على مساندة ودعم الأونروا

استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكري، اليوم الثلاثاء، فيليب لازاريني المُفوض العام لوكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مقر وزارة الخارجية، بحسب بيان للوزارة.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن حرص مصر الدائم على مساندة الأونروا ودورها الهام في دعم الأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين بمختلف مناطق عملها، والتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع الوكالة من أجل تخفيف معاناتهم، لا سيما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة واستمرار تبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أهمية ضمان ما يُمكنها من الاستمرار في القيام بمسئولياتها الإنسانية والإغاثية.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أعرب عن التقدير لدور الأونروا في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وأعاد التأكيد على أهمية الحفاظ على دورها.

وتطرق وزير الخارجية إلى الجهود المصرية ذات الصلة بمساندة الأشقاء بالأراضي الفلسطينية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في التعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

من جانبه، ثمّن لازاريني دور مصر وجهودها الحثيثة والمتواصلة في دعم الوكالة ومساندة اللاجئين الفلسطينيين.

وأحاط الوزير شكري بآخر المستجدات ذات الصلة بعمل الأونروا، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب المصري بما يُسهم في تحقيق أهداف الأونروا ومواصلة عملها.

أبو الغيط يلتقي المُفوض العام لوكالة الأونروا

وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، اليوم، المشاكل التي تواجه الوكالة والصعوبات المالية والسياسية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة.

من جانبه، قدم مفوض عام الأونروا شرحا مفصلا حول الأوضاع المالية للوكالة في المرحلة الحالية، وما تعانيه من عجز مالي بلغ 100 مليون دولار، فضلا عما تتعرض له الوكالة من ضغوط سياسية من بعض الجهات.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت الشهر الماضي أهمية تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين على التعافي من الأضرار التي لحقت بالممتلكات في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في شهر مايو الماضي، من أجل وضع خطة لإعادة إعمارها وتقديم المساعدة للسكان من أجل إيجاد بدائل خلال الفترة الراهنة.