رئيس «صناعات مواد البناء»: فتح فرع للغرفة بأسوان ليكون الأول خارج القاهرة

أعلن أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه سيتم فتح فرع للغرفة بأسوان ليكون أول فرع خارج القاهرة، كما أنه سيتم عقد مؤتمر موسع للمستثمرين بأسوان ستنظمه الغرفة، على أن يتم عقده بشكل سنوي لدفع عجلة الاستثمار لاستغلال الثروات التعدينية التي تتفرد بها أسوان، والتي تؤهلها لقيادة الاقتصاد المصرى لتوطين صناعات التعدين والخامات المحجرية، ولا سيما مع توافر 700 مليون طن احتياطى من أجود أنواع الجرانيت، بجانب 260 مليون طن من الرخام.

وأشار رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات إلى أن وجود 32 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، مع قرب افتتاح أكبر مجمع لمصانع الجرانيت والرخام بمنطقة الشلال والذى قام بإنشاؤه الشركة المصرية للتعدين التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة استثمارية حوالى 700 مليون جنيه، ليوفر حوالى 500 فرصة عمل من الشباب الأسوانى يؤكد على أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح للإستثمار الجيد لهذه الثروات الطبيعية.

جاء ذلك على هامش عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مؤتمر توطين صناعة الجرانيت والرخام، وذلك في إطار تحقيق رؤية متكاملة لاستغلال المزايا النسبية من الثروات التعدينية والمحجرية وتعظيم مواردها من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات الفعلية؛ لإنشاء المزيد من مصانع الجرانيت والرخام كثيفة العمالة، والتي تساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

وبحضور كل من: أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء بإتحاد الصناعات، واللواء هشام كامل رئيس مصنع جرانيت أسوان التابع للشركة المصرية للتعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما حضر مؤتمر توطين صناعة الجرانيت والرخام: الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المختصة والكيانات الصناعية والاستثمارية.