ضبط 35 قطعة سلاح ومخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام فى حملة بسوهاج

شنت أجهزة أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة على حائزي الأسلحة غير المرخصة والخارجين علي القانون، وأسفرت عن ضبط أسلحة ومخدرات وضبط هاربين من أحكام.

واطلع اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج على الحملة، والتى قادها اللواء محمد زين مدير المباحث، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣٥ قطعة سلاح من بينها بندقيتان آليتان و٤ بنادق خرطوش وطبنجة حلوان و٦ بنادق فرد خرطوش و١٥ بندقية روسي محلية الصنع و٧ أسلحة بيضاء وضبط ٨٦ قطعة جواهر حشيش من بينها ٢٢ قطعة بحوزة محمد ع م من طما و٤٣ قطعة وكتر ومبلغ مالى بحوزة احمد من قسم جرجا وسبق اتهامه فى ٤ قضايا مخدرات.

وتم ضبط قطعة بحوزة أحمد ق من طهطا و٢٠ قطعة بحوزة عمر ش مقيم طهطا، إضافة إلى ضبط ٢١ هاربا من أحكام متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.