الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القاهرة تناقش تذليل المعوقات للتصالح على مخالفات البناء

القاهرة تناقش تذليل
القاهرة تناقش تذليل عقبات التصالح للبناء المخالف

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، اجتماع لجنة التصالح على مخالفات البناء بحضور اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة ورؤساء الأحياء ورؤساء اللجان والأمانة الفنية.

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القاهرة تناقش تذليل عقبات التصالح للبناء المخالف

وناقش الاجتماع دراسة تذليل المعوقات للتصالح على مخالفات البناء طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وإعطاء دفعة لانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.

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القاهرة تناقش تذليل عقبات التصالح للبناء المخالف

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات بإدارة النزهة التعليمية؛ لمتابعة انتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمى اللقاح وسير العمل والتسهيلات المقدمة لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة.

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القاهرة تناقش تذليل عقبات التصالح للبناء المخالف

وتابع محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح، والتقى عددا من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم.

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القاهرة تناقش تذليل عقبات التصالح للبناء المخالف
التصالح في البناء المخالف التصالح في البناء المخالف بمحافظة القاهرة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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