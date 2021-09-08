القاهرة تناقش تذليل المعوقات للتصالح على مخالفات البناء

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، اجتماع لجنة التصالح على مخالفات البناء بحضور اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة ورؤساء الأحياء ورؤساء اللجان والأمانة الفنية.

القاهرة تناقش تذليل عقبات التصالح للبناء المخالف

وناقش الاجتماع دراسة تذليل المعوقات للتصالح على مخالفات البناء طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وإعطاء دفعة لانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.

القاهرة تناقش تذليل عقبات التصالح للبناء المخالف

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات بإدارة النزهة التعليمية؛ لمتابعة انتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمى اللقاح وسير العمل والتسهيلات المقدمة لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة.

القاهرة تناقش تذليل عقبات التصالح للبناء المخالف

وتابع محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح، والتقى عددا من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم.