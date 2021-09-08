الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تدشين مبادرة «المليون شاب متطوع للتكيف المناخي» نوفمبر المقبل

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تبّنت جامعة الأزهر رعاية مبادرة "المليون شاب متطوع للتكيف المناخي" سفراء المناخ.

وقام شيخ الأزهر، في وقت سابق بتغريدة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» و«تويتر» باللغتين العربية والإنجليزية: "إن ما تشهدُه بعض دول العالم من فيضانات أودَتْ بحياة المئات وشردَتْ آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عددٍ من المناطق، هو ناقوسُ خطرٍ يؤكِّد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغيرِ المناخيِّ، وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي"، في إطار جهود الازهر بالحد من التغيرات المناخية.

وصرح د. مصطفي الشربيني، رئيس مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي أن جامعة الازهر تقوم برعاية المبادرة حيث أن  المبادرة تستهدف جمع مليون شاب متطوع للتكيف المناخي من شاب الجامعات لتكون أكبر مبادرة في العالم تهتم بشئون المناخ وتنطلق من جمهورية مصر العربية وأن جامعة الازهر بها عشرات الآلاف من الطلبة الأجانب سيكونوا سفراء لهذه المبادرة وأن مجلس أمناء المبادرة من علماء وشباب يتوجه بالشكر للدكتور محمد المحرصاوي على اهتمامه بالأعمال المناخية واتخذه تدابير استباقية للتكيف المناخي.

مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي شيخ الأزهر فيسبوك تويتر درجات الحرارة

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