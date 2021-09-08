الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقي يتسلم أوراق اعتماد سفيري إيطاليا ونيوزيلندا

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد تلقي أوراق اعتماد السفيرين النيوزيلندي والإيطالي.

وأوضح فقي -عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" اليوم الأربعاء- أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر مع سفير نيوزيلندا والمبعوث الدائم لدى الاتحاد الافريقي ميشيل أبتون في القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما التوترات في المنطقة ومساعي السلام وفرص الاستثمار.

وأشار إلى إجراء مباحثات مع سفير إيطاليا والمبعوث الدائم لدى الاتحاد الافريقي ألبرتو بيرتوني فيما ركز اللقاء على توطيد أواصر التعاون بين الجانبين.

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