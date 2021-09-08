الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تسجل 6731 إصابة جديدة و626 وفاة بكورونا

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية عن تسجيل 6731 إصابة جديدة و626 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بأزمة كورونا- وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و147 ألفًا و365 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 137 ألفًا و782 حالة.

وأضافت أن إجمالي للمتعافين في البلاد بلغ 3 ملايين و876 ألفًا و760 شخصًا، ولا تزال هناك 132 ألفًا و823 حالة نشطة.

وسجلت إندونيسيا حتى الآن أعلى عدد من إصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.

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