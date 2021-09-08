إندونيسيا تسجل 6731 إصابة جديدة و626 وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية عن تسجيل 6731 إصابة جديدة و626 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بأزمة كورونا- وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و147 ألفًا و365 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 137 ألفًا و782 حالة.

وأضافت أن إجمالي للمتعافين في البلاد بلغ 3 ملايين و876 ألفًا و760 شخصًا، ولا تزال هناك 132 ألفًا و823 حالة نشطة.

وسجلت إندونيسيا حتى الآن أعلى عدد من إصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.