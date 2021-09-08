75 % من سكان قبرص تلقوا جرعتي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 75% من سكانها، أكملوا تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بجرعتيه.

وأكدت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية - أنه تم تطعيم 79.4% من السكان فوق سن 18 عاماً وأن 75.1% منهم قد أتموا برنامج التطعيم.

وأشارت إلى أن 38.5% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً تلقوا الجرعة الأولى على الأقل، و30.5% أكملوا جرعاتهم، كما أنه تم إعطاء اللقاح لنسبة 22.3% ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً بالجرعة الأولى وأن 9.2% أكملوا تطعيمهم.

ولا تزال بافوس في مقدمة المدن القبرصية في تقديم اللقاح؛ حيث تم تطعيم 90.4% من السكان بجرعة واحدة على الأقل، تليها منطقتي فاماجوستا ونيقوسيا بنسبة 88.8% و78% على التوالي، ثم منطقة ليماسول بنسبة 77.8% ومنطقة لارنكا بنسبة 73.8%.