الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تسجل 1760 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في بيلاروسيا
كورونا في بيلاروسيا

سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، 1760 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 495 ألفًا و578 مُصابًا.

وأفادت وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 486 ألفًا و734 حالة عقب تسجيل 1486 حالة تعاف جديدة على مدار أمس، وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3871 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 21 ألفًا و970 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 7 ملايين و943 ألفًا و649 اختبارا على مستوى البلاد.

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