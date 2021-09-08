الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية اليمني يبحث في هولندا مسار عملية السلام ببلاده

الدكتور أحمد عوض
الدكتور أحمد عوض بن مبارك

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه اليوم الأربعاء في لاهاي، مع عدد من المسئولين والشخصيات السياسية والفكرية الهولندية، تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، مؤكدًا على رغبة الحكومة في إرساء سلام دائم وشامل في اليمن، بناءً على المرجعيات المتوافق عليها سابقًا.

وتطرق وزير الخارجية اليمني- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- إلى جهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية والتحديات الرئيسية المعرقلة للتوصل إلى اتفاق سلام وأهمها تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها للمبادرات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التصعيد العسكري للميليشيا ضد مدينة مأرب والمدن المحيطة بها الأمر الذي يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين خاصة من النساء والأطفال، واستمرار استهداف مخيمات النازحين، متطرقاً الى الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل الميليشيا وخاصة ما يتعلق بتجنيد الأطفال وزراعة الألغام في المناطق المأهولة بالسكان والممرات المائية.

وأشار بن مبارك إلى قضية خزان صافر العائم وخطورته على الأمن الملاحي والبيئي للمنطقة والعالم، مهيبًا بكل المؤثرين والناشطين الدوليين وكذا المجتمع الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي للسماح لفرق الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان صافر لتقييمه وإصلاحه تجنبًا لكارثة بيئية قد يمتد تأثيرها إلى كل مناطق حوض البحر الأحمر وتؤثر على حركة التجارة البحرية الدولية.

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