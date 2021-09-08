«ما حقيقة هذه الرحلة؟».. نسرين طافش تثير الجدل بصور جديدة على البحر

أثارت الفنانة نسرين طافش الجدل مجددًا صباح اليوم، عن طريق نشر صور جديدة خلال قضاء إجازتها في جزيرة سيشل.

وارتدت نسرين فستان لونه لبني ليتماشي مع أجواء البحر والشمس وظهرت وهي تضحك وتقف على الشاطئ.

نسرين طافش

وعلقت نسرين طافش على صورها قائلة "ما حقيقة هذه الرحلة؟ إن حقيقتها تكمن في أننا كلما غصنا بأعماقنا أكثر ونبذنا وهماً تلو الآخر وكذبة تلو الآخرى نصبح أكثر خفة، والوعي بوجود المحبة يصبح أكثر قوة شيئاً فشيئاً، فنشعر بالخفة أكثر وتصبح الحياة تدريجياً أكثر سهولة و عفوية".

نسرين طافش

وكانت نسرين طافش قد نشرت أمس صور لها وهي تمارس رياضة اليوجا في جزيرة سيشل وأثارت صورها جدلاً كبيراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها قائلة "ركز في نفسك الآن: في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك ونور فكرك".

نسرين طافش

وتشارك نسرين طافش في بطولة فيلم "أزمة قلبية" مع الفنان خالد سليم وأنطلق تصويره منذ فترة فى أحد مواقع التصوير بمنطقة مصر القديمة، كما يواصل صناعة التصوير في أكثر من منطقة متفرقة، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم رأس السنة/ فيلم "أزمة قلبية" بطولة الفنانين خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز، توني ماهر وغيرهم، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إخراج مرقس عادل.

نسرين طافش

وكانت نسرين طافش قد حققت نجاح جماهيري كبير في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال وخالد سرحان واحمد بدير وحقق العمل ردود أفعال إيجابية خاصة أنها ناقش قضايا اجتماعية لأول مرة في الدراما المصرية وكان من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال.