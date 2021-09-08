أذربيجان تسجل 2557 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الأربعاء، 2557 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 450 ألفًا و282 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و959 حالة عقب تسجيل 39 وفاة جديدة على مدار أمس، وبلغ عدد المتعافين من المرض حاليًا 389 ألفًا و977 شخصًا فور تسجيل 3529 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت أذربيجان أجرت على مدار أمس 15 ألفًا و220 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و593 ألفًا و820 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.